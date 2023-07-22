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НовостиПроисшествия22 июля 2023 10:49

Поезд из Петербурга в Евпаторию задержали на несколько часов 22 июля

Поезд отправился по маршруту 20 июля
Анастасия НУРАДИЛОВА
Поезд отправился по маршруту 20 июля.

Поезд отправился по маршруту 20 июля.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поезд из Петербурга в Евпаторию остановили днем 22 июля. Перебои в движении задели всего четыре поезда, которые ехали в Крым или из Крыма. По информации городских СМИ, причиной сложившейся ситуации могло стать ЧП на складе боеприпасов в Крыму.

- По состоянию на 12:20 остановлен поезд из Петербурга в Евпаторию, который отправился 20 июля. Вагоны остановили на станции Джанкой. Задержка уже составила более часа, - рассказали в пресс-службе Гранд Сервис Экспресс.

Что дальше ждет пассажиров поезда, пока не сообщается. Известно, что с вагонов, которые ехали в Симферополь, пассажиров отвезут на автобусах до места назначения. Так что, ждать какого-то решения ситуации остается только тем, кто едет в Евпаторию.

В организации пообещали сократить отставание и вернуться в график движения.