Поезд из Петербурга в Евпаторию задержали на несколько часов 22 июля

Поезд отправился по маршруту 20 июля.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Поезд из Петербурга в Евпаторию остановили днем 22 июля. Перебои в движении задели всего четыре поезда, которые ехали в Крым или из Крыма. По информации городских СМИ, причиной сложившейся ситуации могло стать ЧП на складе боеприпасов в Крыму.
- По состоянию на 12:20 остановлен поезд из Петербурга в Евпаторию, который отправился 20 июля. Вагоны остановили на станции Джанкой. Задержка уже составила более часа, - рассказали в пресс-службе Гранд Сервис Экспресс.
Что дальше ждет пассажиров поезда, пока не сообщается. Известно, что с вагонов, которые ехали в Симферополь, пассажиров отвезут на автобусах до места назначения. Так что, ждать какого-то решения ситуации остается только тем, кто едет в Евпаторию.
В организации пообещали сократить отставание и вернуться в график движения.