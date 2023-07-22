Момент обрушения моста во время фольклорного фестиваля в Ленобласти попал на видео

Пятеро пострадавших проходят обследование после случившегося. Фото: t.me/lugasluh

Один человек погиб и пятеро пострадали из-за обрушения моста в Луге. Все произошло 22 июля во время фестиваля «Ольгины берега». Погибший мужчина в момент случившегося находился под мостом. По информации очевидцев, он потерял сознание из-за травм. Но его привели в чувства и не давали «отключиться» до приезда скорой помощи. Однако спасти пострадавшего не удалось.

- В Лужскую межрайонную больницу с травмами попали пять человек. Их состояние врачи оценили как средней степени тяжести. Троих из них госпитализировали, а еще двое – пришли самостоятельно, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленобласти.

Тем временем, СК возбудил уголовное дело после смерти пострадавшего. На месте работают специалисты, которые проводят проверку.

Напомним, очевидцы рассказали страшные подробности случившегося: дети плакали, а взрослые истекали кровью и ждали врачей скорой помощи. Изначально участников фестиваля предупреждали и просили не залазить массово на старый мост.