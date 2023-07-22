После обрушения моста в Ленобласти возбудили уголовное дело

ЧП случилось во время фольклорного фестиваля в Луге. Фото: t.me/lugasluh

После обрушения моста в Луге возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Все произошло 22 июля на фестивале фольклора «Ольгины берега». Из-за происшествия погиб мужчина. Еще, как минимум, пятеро человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел. Для проведения следственных действий на место происшествия направлен следователь отдела по расследованию особо важных дел, который возглавил следственную группу, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, сначала пострадавшего мужчину пытались привести в чувства и не давали ему «отключиться» до приезда скорой помощи. Но спасти его не удалось. Во время обрушения моста он находился под переправой. Также пострадала женщина, которая ударилась головой и рассекла лоб.