Число желающих работать чиновниками снизилось в Петербурге и Москве

36% москвичей и 35% петербуржцев хотят пойти на госслужбу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Количество желающих работать чиновниками резко сократилось в двух крупных городах, Москве и Петербурге. Однако в регионах наблюдается противоположная ситуация. Такие данные следуют из опроса сервиса SuperJob, результаты которого приводит РИА Новости.

- Согласно опросу, 36 процентов москвичей и 35 процентов петербуржцев хотели бы работать чиновниками, показатель снизился по сравнению с 2021 годом - тогда в обоих городах такое желание изъявляли по 45 процентов респондентов, - сообщает издание.

Трудиться в качестве госслужащего в основном желают мужчины. Женщины тоже задумывались об этом, но о таких мечтах сообщили немногие. Если говорить о старшем поколении, то о должности чиновников думают 39 процентов опрошенных такого возраста. Среди молодежи желающих получить должность госслужащего – всего 25 процентов.