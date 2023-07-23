Облачная погода с порывистым ветром ожидается в Петербурге 23 июля

Атмосферный фронт принесет в Петербург 23 июля облачную погоду. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прохладная погода наблюдалась в Петербурге в течение всей недели. В воскресенье, 23 июля, ситуация не изменится. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Небо над городом затянут облака, но иногда солнце будет проглядывать. Также погода ожидается преимущественно без осадков. Такой прогноз дал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня территорию Ленинградской области северным краем свое облачной системы заденет атмосферный фронт. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода. В Северной столице преимущественно без осадков, по области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, - указывает синоптик.

Ветер в Петербурге будет порывистый. Он подует с запада со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление изменится не сильно и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.