В компьютерном клубе Петербурга хулиганы взорвали гранату

Полиция организовала проверку после взрыва страйкбольной гранаты в компьютерном клубе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь на 23 июля в компьютерном клубе на Лесном проспекте, 23 неизвестные взорвали гранату и сбежали. Как рассказали очевидцы, инцидент произошел в тамбуре между двумя дверями. Хоть огня и не было, но образовалось много дыма. К счастью, никто не пострадал. Как выяснили полицейские, хулиганы привели в действие страйкбольную гранату. Правоохранители по данному факту проводят проверку. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Видеонаблюдения нет. Изъяты две части от гранаты – чека и кусок пластмассы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавил источник.

Отметим, что в составе таких гранат обычно находится вода, а также крахмал или мука. При ударе о твердую поверхность, она издает звук взрыва и заполняет пространство дымом. Такое вооружение придумали специально для страйкбола, чтобы игроки могли погрузиться в атмосферу настоящих боевых действий.