План «перехват» объявили в Петербурге после поножовщины у шиномонтажки

Драка в Петербурге закончилась поножовщиной с тремя пострадавшими. Фото: Артем КИЛЬКИН

Драка у шиномонтажной мастерской по проспекту Культуры, 19к1 закончилась поножовщиной. Все произошло вечером 22 июля. Хулиган набросился с ножом на троих мужчин, а после скрылся на автомобиле «Geely Emgrand X7». Около 22 часов в Северной столице объявили план «перехват». Спустя несколько минут автомобиль остановили на улице Демьяна Бедного, 30к5. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Нарядами Госавтоинспекции разыскиваемый автомобиль под управлением 47-летнего водителя был задержан. В салоне машины также находились трое мужчин и женщина в возрасте от 39 до 47 лет, - добавили в пресс-службе.

Всех пятерых доставили в отдел полиции. На них составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Однако позже выяснилось, что трое раненых мужчин госпитализированы в больницу. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести, а один - в тяжелом состоянии. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.