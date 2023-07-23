Движение большегрузов ограничат на четыре дня на участке КАД в Петербурге

Участок КАД закроют на четыре дня для большегрузов. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В связи с проведением саммита «Россия – Африка» на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Петербурге введут ограничение на движение большегрузов. Фуры массой более 3,5 тонн не смогут проехать на участке с 60 по 94 километр. Запрет будет действовать с 26 по 29 июля. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- С 26 по 29 июля введут временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн на участке КАД от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой «Марьино – Ропша», - уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На дороге будут дежурить патрульные экипажи ГИБДД. Информацию о запрете движения для фур выведут на табло, также установят временные дорожные знаки и информационные щиты.