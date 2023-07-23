Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июля 2023 14:10

Более 3,5 млн рублей лишилась 79-летняя жительница Петербурга из-за мошенников

Пенсионерка верила, что таким образом сохранит свои деньги
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Пенсионерка из Петербурга перевела почти 3,6 млн рублей телефонному мошеннику.

Пенсионерка из Петербурга перевела почти 3,6 млн рублей телефонному мошеннику.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пенсионеры часто становятся жертвами телефонных мошенников. Так и произошло с 79-летней жительницей Петербурга. Неизвестный несколько дней убеждал пожилую женщину, что ее сбережения находятся в опасности, но он поможет их сохранить. Она доверилась и перевела более 3,5 млн рублей на указанные аферистом счета. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Пожилая дама сообщила, что в период с 14:00 19 июля по 21:30 21 июля ей неоднократно звонил неизвестный. Он, под предлогом заботы о безопасности ее денежных средств, убедил пенсионерку через кассу банка, находящего в доме 137 по Невскому проспекту, перевести принадлежавшие ей 3,59 млн рублей на указанные им счета, - указали в пресс-службе.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Афериста сейчас разыскивает полиция.