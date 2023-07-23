Более 3,5 млн рублей лишилась 79-летняя жительница Петербурга из-за мошенников

Пенсионерка из Петербурга перевела почти 3,6 млн рублей телефонному мошеннику. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пенсионеры часто становятся жертвами телефонных мошенников. Так и произошло с 79-летней жительницей Петербурга. Неизвестный несколько дней убеждал пожилую женщину, что ее сбережения находятся в опасности, но он поможет их сохранить. Она доверилась и перевела более 3,5 млн рублей на указанные аферистом счета. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Пожилая дама сообщила, что в период с 14:00 19 июля по 21:30 21 июля ей неоднократно звонил неизвестный. Он, под предлогом заботы о безопасности ее денежных средств, убедил пенсионерку через кассу банка, находящего в доме 137 по Невскому проспекту, перевести принадлежавшие ей 3,59 млн рублей на указанные им счета, - указали в пресс-службе.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Афериста сейчас разыскивает полиция.