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НовостиПроисшествия23 июля 2023 14:50

Капитана ушедшего на дно катера в Финском заливе задержали следователи

Также задержали мужчину, который проводил на катере мероприятия
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Следователи задержали капитана катера, который ушел на дно Финского залива. Фото: t.me/sztproc

Следователи задержали капитана катера, который ушел на дно Финского залива. Фото: t.me/sztproc

Следователи задержали 39-летнего капитана катера, который ушел на дно Финского залива 21 июля. Также правоохранители задержали 44-летнего мужчину, которому владелец передал судно для проведения мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Напомним, что ранее правоохранители говорили, что на катере находилось пять человек. Теперь же сообщается, что на борту судна были капитан и восемь пассажиров. Для одного из них прогулка по заливу закончилась трагично. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц Петербурга, но он там вскоре скончался.

- Следователи продолжают расследовать уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека, - добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, катер ушел на дно из-за лопнувшей трубы. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать. В скором времени судно поднимут и изучат.