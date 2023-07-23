В торговых центрах Петербурга будут прививать от гриппа

Пункты вакцинации от гриппа откроются в торговых центрах Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Осенью начнется сезон гриппа. В Петербурге к нему начали готовиться заранее. Как отметил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, подготовка к вакцинации идет ускоренными темпами. Чтобы жителям Северной столицы было удобнее поставить прививку, мобильные пункты планируют развернуть в торговых центрах. Будут использовать те же точки, где проводили вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Комитет видит своей первоочередной задачей обеспечить Северную столицу достаточным количеством вакцин от гриппа, прежде всего, для детей. А также убедить население делать прививки, - отметил Дмитрий Лисовец.

Кроме того, мобильные пункты вакцинации от гриппа будут работать у станций метро. Однако с приходом первых заморозок их закроют.