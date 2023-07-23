Зампред комитета по образованию Петербурга Михаил Пучков станет министром образования Нижегородской области

Михаил Пучков из Петербурга займет пост министра образования Нижегородской области. Фото: t.me/glebnikitin_nn

Первый заместитель комитета по образованию Санкт-Петербурга Михаил Пучков получил новую должность. Теперь он станет министром образования в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, всего в конкурсном отборе было четыре кандидата. Все они профессионалы в области науки и образования. Но выбор пал именно на Михаила Пучкова из Северной столицы.

- Михаил Юрьевич кандидат физико-математических наук. На прежних должностях он занимался вопросами, связанными с развитием системы образования, а также цифровой трансформацией и обеспечением цифровыми технологиями сферы образования. Этот опыт позволит дать новый импульс в повышении качества образования Нижегородской области, - отметил Глеб Никитин.

Губернатор поблагодарил всех кандидатов. Финалистов конкурса он поручил включить в резерв управленческих кадров.