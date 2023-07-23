Хромающего пенсионера уже неделю ищут в Петербурге

В Петербурге неделю ищут пропавшего пенсионера, одетого во все серое. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт».

72-летнего Виктора Рогова уже неделю ищут в Петербурге. Пенсионер вышел из дома 16 июля и пропал. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Родственники забеспокоились и обратились за помощью к волонтерам. Ориентировкой в социальных сетях делится поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Особые приметы: хромает, - указывает поисковый отряд в ориентировке.

Известно, что в день пропажи на пенсионере была одета серая кофта, а также серые штаны, серая кепка и черные туфли. С собой у него еще был серый рюкзак.

Людей, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться по номеру горячей линии поискового отряда или позвонить на 112.