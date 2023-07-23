Пьяный нелегальный мигрант на Kiа устроил погоню с полицейскими в Петербурге

Ночная погоня за пьяным нелегальным мигрантом на Kia произошла в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

25-летнего мигранта ловили ночью 23 июля полицейские в Петербурге. Началось все на Литейном проспекте. Внимание инспекторов ГИБДД привлек черный Kia. Водителя попросили остановиться, но тот лишь нажал на газ и уехал по набережной в сторону Миллионной улицы. К погоне присоединялись все больше и больше экипажей, а автомобилист продолжал гнать уже по набережной реки Мойки, а потом по Невскому проспекту. Об этом сообщает «Дорожный инспектор».

На улицах Северной столицы было много людей, поэтому полицейские не могли применить табельное оружие. За время погони мигрант успел несколько раз пролететь на «красный» и проехаться по встречке. К счастью, никто не пострадал. Остановить Kia удалось лишь на Миргородской улице. Водитель свернул к областной больнице ФСИН и уперся в тупик.

- Из-за руля вытащили уроженца Узбекистана. Он пытался плакать и просить, чтобы о его поступке не узнала беременная жена и родственники. На вопрос о наличии водительского удостоверения утверждал, что оставил его дома. Но выяснилось, что он ранее был лишен прав за аналогичную нетрезвую езду, - отметил источник.

Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимое значение в шесть раз. На водителя составили семь административных материалов, в том числе за незаконное нахождение в России. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.