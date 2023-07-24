Циклон принесет в Петербург облака и дожди 24 июля

В Петербурге пройдут дожди. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На погоду в Петербурге в понедельник, 24 июля, повлияет тыловая часть обширного и малоподвижного циклона, центр которого находится над Белым морем. В городе ожидается переменная облачность, не обойдется без кратковременных дождей. Температура воздуха останется ниже климатической нормы. Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

- Температура воздуха составит от 19 до 21 градуса. В Ленобласти будет от 17 до 22 градусов. Западный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, - говорится в сообщении синоптика.

Атмосферное давление в Петербурге в понедельник почти не изменится, но будет ниже нормы – 751 миллиметр ртутного столба. Во вторник в городе ожидаются кратковременные дожди, не исключена гроза. Воздух прогреется до 22-24 градусов.