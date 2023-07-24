Петербуржцам напомнили об ограничениях движения из-за саммита «Россия-Африка»

Дороги будут сильно загружены. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителям Петербурга напомнили об ограничениях, которые будут действовать в городе во время проведения саммита «Россия-Африка». Движение транспорта ограничат с 24 по 30 июля. Транспортная нагрузка ожидается на Московском и Витебском проспекте, а также на Пулковском и Петербургском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

- В это время будет сужена дорога в Пулково и часть Петербургского шоссе, - уточнили в ведомстве.

В Петербурге перекроют часть Стартовой улицы, Внуковской улицы, часть Петербургского шоссе, Усть-Славянское шоссе и Сарицкую улицу.

Кроме этого, два раза в день будут закрывать выезд и въезд в поселок Шушары. Попасть туда не получится с 7:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Александр Беглов рекомендовал перевести организации на «удаленку» на время проведения форума из-за сильной транспортной загруженности.