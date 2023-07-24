Мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку под мостом на набережной Обводного канала

На мужчину составили ориентировку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Школьница стала жертвой насильника в Невском районе Петербурга. К сотрудникам правоохранительных органов обратилась мама девочки, которая рассказала, что 22 июля около девяти часов вечера на ее дочь напал неизвестный. Все произошло под мостом на набережной Обводного канала. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В полицию женщина пришла через сутки после случившегося, - рассказал источник.

Известно, что подозреваемого, возможно, зовут Вадимом. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут его. На преступника составили ориентировку. Специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела. О состоянии девочки не сообщается: не известно также, была ли она знакома с мужчиной до того, как все произошло.