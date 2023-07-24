Мигрант до смерти забил петербуржца в Мурино

Точную причину смерти установят специалисты в морге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смерти петербуржца, которого до смерти забил мигрант в Мурино. Все произошло вечером 23 июля на Воронцовском бульваре. На месте происшествия нашли труп 42-летнего жителя Московского района. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Около 18:10 по «горячим следам» по подозрению был задержан 23-летний гражданин Узбекистана, неработающий. По предварительным данным, в результате возникшего конфликта мигрант нанес удар мужчине, от которого тот упал и скончался, - рассказал источник.

Точные причины смерти погибшего петербуржца выяснят специалисты. Сейчас следователи ждут заключения экспертизы. Треп находится в морге, а материалы дела передали в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.