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НовостиПроисшествия24 июля 2023 7:09

Мигрант до смерти забил петербуржца в Мурино

Труп мужчины нашли на Воронцовском бульваре
Анастасия НУРАДИЛОВА
Точную причину смерти установят специалисты в морге.

Точную причину смерти установят специалисты в морге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смерти петербуржца, которого до смерти забил мигрант в Мурино. Все произошло вечером 23 июля на Воронцовском бульваре. На месте происшествия нашли труп 42-летнего жителя Московского района. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Около 18:10 по «горячим следам» по подозрению был задержан 23-летний гражданин Узбекистана, неработающий. По предварительным данным, в результате возникшего конфликта мигрант нанес удар мужчине, от которого тот упал и скончался, - рассказал источник.

Точные причины смерти погибшего петербуржца выяснят специалисты. Сейчас следователи ждут заключения экспертизы. Треп находится в морге, а материалы дела передали в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.