Полицейские накрыли нелегальное казино в торговом центре Петербурга

Чаще всего посетителями казино были пенсионеры. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге накрыли нелегальное казино, которое работало в торговом центре на проспекте Пятилеток. В помещении на втором этаже собирались азартные жители города, которые иногда оставляли в проигрыше немаленькие деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В результате обыска полицейские обнаружили и изъяли 50 компьютеров с установленным игровым ПО, 3 ноутбука, 7 мобильных телефонов, денежные средства в сумме 108 тысяч рублей и финансовые записи заведения, - рассказали в региональном ведомстве.

Когда в нелегальное заведение нагрянули полицейские, там находились 50 посетителей, организатор казино, который одновременно был охранником, и двое администраторов. Всех доставили в следственные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр. Полицейские выясняют, кто руководил заведением.