Двое школьников на мопеде попали в страшное ДТП в Ленобласти

Детей госпитализировали в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Школьники попали в страшное ДТП в Волховском районе 23 июля около четырех часов вечера. Мопедом Motorcicle Shark управлял 15-летний мальчик. Он не уступил дорогу автомобилю на перекрестке и столкнулся с машиной. На пассажирском месте находился его 15-летний одноклассник. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Юноша управлял мопедом без прав и без номеров. В результате столкновения школьник и его пассажир, 15-летний одноклассник, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, - рассказал источник.

За рулем китайского кроссовера, который тоже стал участником аварии, находился мужчина. За 2023 год он три раза привлекался к административной ответственности из-за нарушений Правил дорожного движения. При этом все свои штрафы водитель оплатил вовремя.