Байкер вылетел в кювет и погиб в ночном ДТП в Ленобласти

Тело байкера нашли в кювете на трассе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленобласти 27-летний мотоциклист не справился с управлением и погиб. Страшная авария случилась на трассе Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга около четырех часов утра 23 июля. Байкер на мотоцикле «TVS Апач» вылетел в правый кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, двое 15-летних подростков на мопеде столкнулись с автомобилем в Ленобласти. За рулем находился школьник без прав, он не уступил дорогу машине. В итоге, детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.