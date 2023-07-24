Неадекватный посетитель до полусмерти забил управляющего ресторана в Петербурге

Мужчину отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге выясняют обстоятельства конфликта посетителя и управляющего ресторана в Калининском районе. Вечером 22 июля в заведении на проспекте Просвещения началась драка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что 39-летний дебошир в ходе внезапно возникшего конфликта ударил кулаком в лицо 60-летнего управляющего, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Пострадавший работник ресторана упал, ударился головой об пол и потерял сознание. Его отвезли в больницу, где врачи оценили состояние как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование продолжается. Что стало причиной конфликта – пока не сообщается.