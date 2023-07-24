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НовостиПроисшествия24 июля 2023 8:11

Неадекватный посетитель до полусмерти забил управляющего ресторана в Петербурге

60-летний мужчина ударился головой и попал в больницу в тяжелом состоянии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину отвезли в больницу.

Мужчину отвезли в больницу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге выясняют обстоятельства конфликта посетителя и управляющего ресторана в Калининском районе. Вечером 22 июля в заведении на проспекте Просвещения началась драка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что 39-летний дебошир в ходе внезапно возникшего конфликта ударил кулаком в лицо 60-летнего управляющего, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Пострадавший работник ресторана упал, ударился головой об пол и потерял сознание. Его отвезли в больницу, где врачи оценили состояние как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование продолжается. Что стало причиной конфликта – пока не сообщается.