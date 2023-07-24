Три человека застряли на острове в Ленобласти из-за сильных волн . Фото: t.me/acclenobl

Помощь спасателей понадобилась трем петербуржцам, которые не могли самостоятельно вернуться с озера Вуокса из-за сильных волн. Вечером 23 июля туда приехали сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Спасатели нашли пострадавших и отвезли их в Приозерск, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Специалисты напомнили петербуржцам и жителям Ленобласти, что всегда нужно предупреждать близких о том, где планируется спустить лодку для рыбалки. А при себе необходимо иметь полностью заряженный мобильный телефон, чтобы сообщить о чрезвычайной ситуации.

Напомним, накануне неадекватный посетитель до полусмерти забил управляющего ресторана в Петербурге. Пострадавшего сотрудника заведения отвезли в больницу в тяжелом состоянии.