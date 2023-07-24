МЧС предупредило о ливнях и грозе в Петербурге 24 июля

Ливни с грозой пройдут в Петербурге 24 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в понедельник, 24 июля. В городе польют дожди. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 24 июля в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни и грозы, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 июля на погоду в Петербурге повлияет тыловая часть обширного и малоподвижного циклона. Из-за него температура воздуха опустится ниже климатической нормы.

Накануне помощь спасателей понадобилась трем застрявшим на острове в Ленобласти людям. Специалисты помогли им добраться до Приозерска. Самостоятельно этого сделать они не могли из-за сильных волн.