В вузах Петербурга взлетели цены на обучение

В вузах Петербурга в 2023 году подняли стоимость обучения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге значительно выросли цены на обучение в вузах. Например, в Горном университете стоимость взлетела сразу на 200 тысяч рублей – до 600 тысяч за два семестра. Но это единственное высшее учебное заведение, где год обучения стал стоить настолько дороже. В других университетах цены поднялись на 10-30 тысяч рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург».

В большинстве случаев самые высокие цены на обучение учебные заведения выставляют на специальности, связанные с профильным направлением вуза. Например, в Санкт–Петербургском государственном архитектурно-строительном университете дороже всего обойдутся «строительство и реконструкция» и «архитектура». Однако есть и исключения. Так, в Гидрометеорологическом университете самой дорогой специальностью оказался «дизайн».

- При этом самая дорогая специальность в Северной столице в СПбГУ — «международный менеджмент». Год обучения обойдется в 600,6 тысячи рублей, - отметили в издании.

На прежнем уровне стоимость обучения осталась лишь в двух вузах – в Академии русского балета имени Вагановой и в Северо-Западном государственном университете имени Мечникова.