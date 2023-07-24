Волонтеры нашли сгнивший труп мужчины во время поисков женщины в лесу в Ломоносове

Мужчину нашли во время поисков заблудившейся женщины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Волонтеры поискового отряда из Петербурга отправились в лес на поиски пропавшей женщины, но в итоге нашли труп неизвестного мужчины. Поисковые работы проводились около Иликовской дороги в Ломоносове. Об этом в понедельник, 24 июля, пишет «Мойка78».

- В какой-то момент у Иликовской дороги, 2 вблизи кладбища под деревом был найден труп неизвестного мужчины. Прибывшие правоохранители отметили, что тело потерпевшего уже подгнило, - сообщает издание.

По словам волонтеров, найденному мужчине на вид было 50-60 лет, а его рост 175 сантиметров. На трупе была надета темная куртка, черные штаны и ботинки. Особых примет у мужчины нет, документов в личных вещах тоже не нашли. Точную причину смерти выяснят специалисты после необходимой экспертизы.

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