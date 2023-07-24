Беглов попросил петербуржцев с пониманием отнестись к ограничениям на время саммита «Россия-Африка»

Беглов попросил петербуржцев с пониманием отнестись к вводимым из-за саммита «Россия-Африка» ограничениям. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург ждет непростая, но интересная неделя. 27 и 28 июля на базе «Экспофорума» пройдет саммит «Россия-Африка». В Северную столицу приедут лидеры десятков государств, поэтому в городе вводятся особые меры безопасности и некоторые ограничения. В связи губернатор Александр Беглов просит петербуржцев с пониманием отнестись к ситуации.

- Прошу петербуржцев проявить понимание. Быть гостеприимными и доброжелательными. Мы делаем все возможное для того, чтобы неудобства для горожан были минимальными, - сказал в еженедельном радиообращении Александр Беглов.

Глава города ранее подписал постановление, в котором руководителям компаний рекомендуется перевести сотрудников на удаленку с 26 по 28 июля. Это поможет уменьшить транспортную нагрузку на основные магистрали Петербурга, а также обеспечить нормальную работу общественного транспорта и экстренных служб.

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