Таксист из Узбекистана до смерти забил пассажира в Мурино

Между водителем и клиентом возникла ссора. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 23 июля прохожие заметили труп мужчины, который лежал на Воронцовском бульваре в Мурино. Очевидцы позвонили в полицию. Позже выяснилось, что местного жителя до смерти забил водитель такси. Подозреваемого задержали по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- По горячим следам по подозрению в причастности к гибели мужчины задержан 23-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, работающий таксистом, - рассказали региональном ведомстве.

Таксист объяснил, что в какой-то момент они с пассажиром поссорились. Словесная перепалка переросла в драку. Мигрант ударил клиента, а тот упал на землю и погиб. Виновник случившегося сел в автомобиль и уехал.

Сейчас подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.