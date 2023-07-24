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НовостиПроисшествия24 июля 2023 11:31

Лишенный прав пьяный мотоциклист отправился в больницу с тяжелыми травмами после ДТП в Петербурге

Вместе с ним госпитализировать пришлось и пассажирку
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Пьяный мотоциклист перевернулся вместе с пассажиркой на проспекте Луначарского в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

Пьяный мотоциклист перевернулся вместе с пассажиркой на проспекте Луначарского в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

Пьяный мотоциклист 23 июля решил погонять по ночному Петербургу вместе со своей подругой. Однако в какой-то момент он не справился с управлением и мотоцикл опрокинулся у дома 39 на проспекте Луначарского. И водитель, и пассажирка полетели на дорогу. От падения они получили серьезные травмы. Об этом пишет «Дорожный инспектор».

- Оба пострадавших доставлены в больницу. Он в тяжелом состоянии, она в среднем, - уточнил источник.

Примечательно, что ранее мужчину лишили водительского удостоверения за нетрезвую езду. Но это ему не помешало вновь сесть за руль пьяным. Так как мотолюбителя поймали на нарушении уже во второй раз, то полицейские думают возбудить уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).