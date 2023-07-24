Более 40% петербуржцев не хотят возвращаться в офис с «удаленки». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы, которые перешли на «удаленку» не хотят возвращаться обратно в офис. Так ответили более 40 процентов опрошенных. Если такое предложение им вдруг поступит, то они уволятся и найдут новое место работы. Об этом сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на сервис SuperJob.

- Если работодатель примет решение, что сотрудники его компании должны будут уйти с удаленки или гибридного графика на работу в офисе, то 41 процент из них уволится, - пишет издание.

39 процентов респондентов в таком случае все-таки вернутся на рабочее место в офис. А 20 процентов опрошенных затруднились ответить, они планируют сначала обговорить условия возвращения с начальством.

Чаще всего работать на «удаленке» предпочитают женщины – их 58 процентов, по сравнению с 33 процентами мужчин.