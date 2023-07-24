Пьяный хулиган устроил танцы на крыше чужого BMW в Петербурге

Хулиган был в наркотическом опьянении. Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали парня, который начал прыгать на крыше чужой иномарки. Все происходило около четырех часов утра 23 июля на первой Утиной улице в Приморском районе. Молодой человек залез ногами на BMW X1, который принадлежит другой женщине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- С крыши иномарки его оперативно переместили в салон служебного автомобиля в качестве задержанного. В итоге ему удалось повредить капот, лобовое стекло и крышу машины, - рассказали в региональном ведомстве.

Хулигана отвезли в отдел полиции, чтобы выяснить мотивы поступка. У парня были внешние признаки наркотического опьянения. Известно, что он уже привлекался к ответственности за мелкое хулиганство. Вероятно, теперь ему придется возместить ущерб владелице затоптанного авто.