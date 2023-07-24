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НовостиПроисшествия24 июля 2023 12:18

Агрессивного хулигана, пугавшего людей метательными ножами, задержали в Ленобласти

Сначала мужчина угрожал пассажирам автобуса, а потом приставал к прохожим на парковке
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Агрессивного хулигана с метательными ножами задержали в Ленобласти. Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Агрессивного хулигана с метательными ножами задержали в Ленобласти. Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Для пассажиров автобуса, следующего из Кингисеппа в Петербург, утро 23 июля не задалось. В салон на проспекте Карла Маркса зашел агрессивный 24-летний парень. Он достал два метательных ножа и стал пугать пассажиров, размахивая ими. После он выбежал из автобуса и продолжил показывать свои умения пешеходам на парковке. Но хулигана удалось обезоружить и задержать. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Кнопку тревожной сигнализации нажали в торговом центре у парковки и на автовокзале. Так как правонарушитель отказался бросить ножи на землю, прибывшие сотрудники вневедомственой охраны Росгвардии применили в отношении него слезоточивый газ и физическую силу, - добавили в пресс-службе.

Когда хулигана лишили оружия, сотрудники Росгвардии надели на него наручники и доставили в отдел полиции.