Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество
Эксклюзив kp.rukp.ru
24 июля 2023 14:22

В администрации Василеостровского района опровергли короткий рабочий день в детсаде из-за саммита «Россия-Африка»

Детский сад при гимназии №586 будет работать в дни саммита по обычному графику
Авторы (2):
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Детский сад на Васильевском острове не будет сокращать рабочий день из-за саммита «Россия-Африка».

Детский сад на Васильевском острове не будет сокращать рабочий день из-за саммита «Россия-Африка».

Фото: Артем КИЛЬКИН

В сети появилась информация, что на Васильевском острове в Петербурге из-за проведения саммита «Россия - Африка» раньше закроется дошкольное отделение гимназии №586. Якобы детский сад с 26 по 28 июля будет работать только до 16:00. Однако в пресс-службе администрации Василеостровского района spb.kp.ru заявили, что сокращать часы работы учреждения не собираются.

- На ваш запрос в отделе образования администрации Василеостровского района сообщили, что детский сад с 26 по 28 июля работает по обычному графику, - сказали в пресс-службе.

Отметим, что ранее Александр Беглов подписал постановление, в котором руководителям компаний и организаций Петербурга рекомендуется перевести сотрудников на дистанционную работу с 26 по 28 июля, в дни проведения саммита «Россия - Африка». Губернатор отметил, что это может снизить транспортную нагрузку на дорогах.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Закрытие Шушар, удаленка для рабочих и сужение дороги до аэропорта Пулково: Какие ограничения движения транспорта введут на время саммита Россия-Африка в Петербурге

Проезд к аэропорту Пулково сузят на время проведения саммита Россия-Африка (подробнее)