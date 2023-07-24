В администрации Василеостровского района опровергли короткий рабочий день в детсаде из-за саммита «Россия-Африка»

Детский сад на Васильевском острове не будет сокращать рабочий день из-за саммита «Россия-Африка». Фото: Артем КИЛЬКИН

В сети появилась информация, что на Васильевском острове в Петербурге из-за проведения саммита «Россия - Африка» раньше закроется дошкольное отделение гимназии №586. Якобы детский сад с 26 по 28 июля будет работать только до 16:00. Однако в пресс-службе администрации Василеостровского района spb.kp.ru заявили, что сокращать часы работы учреждения не собираются.

- На ваш запрос в отделе образования администрации Василеостровского района сообщили, что детский сад с 26 по 28 июля работает по обычному графику, - сказали в пресс-службе.

Отметим, что ранее Александр Беглов подписал постановление, в котором руководителям компаний и организаций Петербурга рекомендуется перевести сотрудников на дистанционную работу с 26 по 28 июля, в дни проведения саммита «Россия - Африка». Губернатор отметил, что это может снизить транспортную нагрузку на дорогах.

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