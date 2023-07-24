Видео жесткого нокаута молодого парня, заступившегося за девушек в Мурино, появилось в Сети

Молодой парень оказался в больнице после нокаута доской в Мурино. Фото: t.me/Megapolisonline

Страшная драка произошла в Мурино в ночь на 24 июля. Как рассказали очевидцы, молодой человек заступился за девушек, к которым приставала компания мигрантов. Свидетели случившегося говорят, что мужчины сначала ушли, но потом вернулись подкреплением и деревянной палкой. Одного удара хватило, чтобы уложить заступника на землю. После этого нападавшие разбежались. Видео жесткого нокаута разместили в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Петербург».

- 24 июля 2023 года в 02.50 в полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что у дома 19 корпус 1 в Мурино трое неизвестных напали и избили мужчину. Полицией проводится проверка, приняты меры по установлению и розыску злоумышленников, - прокомментировали ситуацию в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, пострадавшему 24 года. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой головы.