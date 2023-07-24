До конца 2023 года все угольные и мазутные котельные Петербурга перейдут на экологичное топливо

Котельные Петербурга до конца 2023 года перейдут на экологичные виды топлива. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге утвердили проект экологической модернизации городских котельных. В рамках него до кока 2023 года все угольные и мазутные котельные переведут на эффективные и экологичные виды топлива. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в еженедельном радиообращении

- Дал поручение при переключении котельных обеспечить непрерывную подачу тепла и горячей воды всем потребителям. Модернизированные котельные будут работать в автоматическом режиме, - добавил губернатор.

По словам Беглова, на энергетически эффективных видах топлива уже работают 92% источников ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». При реализации нового проекта этот показатель вырастет до 100%. Кроме того, выбросы в атмосферу вредных веществ за год сократятся в 37 раз.