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НовостиОбщество24 июля 2023 15:25

До конца 2023 года все угольные и мазутные котельные Петербурга перейдут на экологичное топливо

Модернизированные котельные будут работать в автоматическом режиме
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Котельные Петербурга до конца 2023 года перейдут на экологичные виды топлива.

Котельные Петербурга до конца 2023 года перейдут на экологичные виды топлива.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге утвердили проект экологической модернизации городских котельных. В рамках него до кока 2023 года все угольные и мазутные котельные переведут на эффективные и экологичные виды топлива. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в еженедельном радиообращении

- Дал поручение при переключении котельных обеспечить непрерывную подачу тепла и горячей воды всем потребителям. Модернизированные котельные будут работать в автоматическом режиме, - добавил губернатор.

По словам Беглова, на энергетически эффективных видах топлива уже работают 92% источников ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». При реализации нового проекта этот показатель вырастет до 100%. Кроме того, выбросы в атмосферу вредных веществ за год сократятся в 37 раз.