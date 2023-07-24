В Петербурге будут судить мошенников, укравших у пенсионеров более 11 млн рублей

Банду мошенников будут судить в Петербурге за обман пенсионеров. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении пенсионеров. Обвинение выдвинули семерым жителям Северной столицы и двум украинцам по 41 эпизоду, совершенным в 2021 году. На деньги, банковские счета и автомобили аферистов наложили арест. Материалы дела направили на рассмотрение в суд. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие полагает, что во главе мошеннической банды стоял 54-летний петербуржец. Он подыскал сообщников за пределами России. Те звонили пенсионерам и убеждали в том, что их близкие стали виновниками ДТП. Но предлагали решить вопрос за деньги. Когда жертвы соглашались, к их домам подъезжали курьеры и забирали средства. Всего аферисты таким образом похитили более 11 млн рублей.

- Потерпевшими стали жители Москвы, Петербурга и Ленобласти в возрасте старше 80 лет. Среди них - жители Блокадного Ленинграда, ветераны и участники ВОВ, дети войны. Четыре жертвы после совершения преступлений скончались, - добавила Ирина Волк.