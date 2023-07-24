Власти Петербурга заявили о росте среднемесячной зарплаты с начала года

В Петербурге с начала года выросла среднемесячная зарплата. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2023 года в Петербурге увеличилась среднемесячная зарплата. Согласно статистическим данным, ее темп роста за период с начала января до конца апреля составил 110,1%. Такие данные озвучили на рабочем совещании Александра Беглова с членами городского правительства. Помимо этого там подводили итоги исполнения бюджета в первом полугодии.

- Темп роста среднемесячной заработной платы по статистическим данным за первые четыре месяца 2023 года составил 110,1%, - передает пресс-служба Смольного.

Что касается главной темы заседания, то в бюджет Северной столицы за первую половину года поступило 52% годового плана по доходам или 543,5 млрд рублей. Из них большая часть (89%) приходится на налоговые платежи, еще 8% - на неналоговые доходы и 3% - на безвозмездные поступления.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Северная столица достойно проходит период экономической трансформации, которая в том числе вызвана изменениями в налоговом законодательстве и структурными изменениями в доходах.