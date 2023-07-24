Спасатели нашли потерявшегося в лесу Ленобласти подростка

В лесу Ленобласти спасатели нашли потерявшегося подростка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Подросток потерялся 24 июля в лесном массиве в районе озера Любимовское в Приозерском районе Ленобласти. Он ушел гулять и не вернулся. Родители забеспокоились и обратились к спасателям. На место выдвинулись бойцы поисково-спасательного отряда города Приозерск. Об этом сообщает аварийно-спасательной службы Ленобласти.

- Спасатели провели поисковые работы, обнаружили пострадавшего, вывели и передали родителям, - отметили в пресс-службе.

Спасатели напомнили петербуржцам и жителям Ленобласти о простых правилах безопасности. В первую очередь, необходимо предупредить близких о своем походе в лес, а с собой взять заряженный телефон. Также, выбирая наряд для леса, стоит делать упор на яркие цвета. Контрастная с лесом одежда поможет вас быстрее найти.