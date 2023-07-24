Вспыхнувшую на 150 «квадратах» щепу потушили на Волхонском шоссе в Ленобласти. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Новый мощный пожар вспыхнул на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. Происшествие случилось около трех часов дня, 24 июля. К восьми вечера возгорание удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

– На месте работают специалисты 153 пожарной части Гатчинского отряда «Леноблпожспаса». Они мониторят ситуацию, – уточнили в пресс-службе областной администрации.

В Виллозском городском поселении вспыхнула щепа. Огонь занял площадь в 150 квадратных метров. К тушению пожара также привлекли сотрудников 134-ой пожарной части «Леноблпожспаса» и дежурную смену 33-ей части из Петербурга.

К слову, ровно неделю назад на том же месте разгорелся мощнейший пионерский костер на три тысячи квадратных метров. Тогда к работе привлекли 15 спецмашин и вертолет Ми-8 МЧС России.