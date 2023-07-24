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НовостиЗдоровье24 июля 2023 17:50

1,5 млн петербуржцев прошли диспансеризацию к июлю 2023 года

Петербург успешно выполняет план
Элеонора КУРЮМОВА
1,5 млн местных жителей прошли медосмотр.

1,5 млн местных жителей прошли медосмотр.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга выполнили полугодовой план по диспансеризации. Показатель на 2023 год составил 60,9 процента от всего населения. Медосмотр к декабрю должны пройти более 2,5 миллиона человек. К июлю же состояние своего здоровья проверили более полутора миллиона местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В профилактических мероприятиях и диспансеризации участвуют 82 учреждения. Ознакомиться с их списком можно на сайте комитета по здравоохранению и территориального фонда обязательного медицинского страхования Петербурга, – уточнили в правительстве.

Диспансеризацию петербуржцы могут пройти в поликлинике по предварительной записи. Услуга доступна даже в вечернее время и в субботу. Особенно важно посетить врачей людям, переболевшим коронавирусом в тяжелой форме, с хроническими заболеваниями, а также пожилым.