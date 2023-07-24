Пожар на чердаке жилого дома на Большом проспекте Петербурга локализовали спустя час

Возгорание случилось в Василеостровском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Василеостровском районе Петербурга совсем неспокойно. Там около восьми часов вечера, 24 июля, очевидцы сообщили на пульт спасателей о пожаре на Большом проспекте. Спустя час разъяренное пламя удалось только локализовать. Что стало причиной возгорания, пока что неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Огонь вспыхнул на чердаке четырехэтажного здания. Там пламя заняло шесть квадратных метров, – уточнили сотрудники службы.

Специалисты оперативно прибыли на место происшествия. К счастью, как передали спасатели, из-за возгорания никто не пострадал. Разъяренная стихия не смогла утащить никого в бурный и горячий танец. Но на момент публикации 20 сотрудников МЧС продолжают бороться с дикими языками пламени, которые упорно пытаются перекинуться на большую площадь. Работа ведется с помощью четырех пожарных машин.