Без вести пропавшего 73-летнего петербуржца ищут три дня

Без вести пропавшего 73-летнего пенсионера ищут волонтеры «ЛизыАлерт» из Петербурга. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Без вести пропавшего 73-летнего пенсионера ищут волонтеры «ЛизыАлерт» из Петербурга. Местный житель ушел из дома в СНТ Хладокомбинат 21 июля и не вернулся. В течение трех суток его местоположение остается неизвестным. Об этом сообщили активисты в своем сообществе в социальной сети ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Нужна помощь добровольцев, – обратились волонтеры к неравнодушным местным жителям.

На исчезнувшего мужчину по соцсетям уже разлетелись ориентировки. На ней сотрудники поисково-спасательного отряда указали рост около 173 сантиметров, худощавое телосложение и седые волосы. Особая примета пенсионера – татуировка на пальце. Как сообщили родственники, в день исчезновения на нем была рубашка, темные штаны и сиреневые тапки.

Всю известную информацию можно сообщить напрямую инфоргу поиска Марие 8 921 646 29 85. Также позвонить можно на горячую линию по номерам 112 или 8 800 700 54 52.