Капитана затонувшей в Финском заливе яхты отправили под стражу

Катер с пятью пассажирами пошел ко дну в Финском заливе. Фото: t.me/sztproc

Несколько дней назад ко дну Финского залива пошел прогулочный катер. Один из пассажиров погиб из-за затопления. Поэтому в Петербурге возбудили уголовное дело. А капитана яхты арестовали. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Следователи ходатайствовали о заключения под стражу в отношении управлявшего судном мужчины. Его обвиняют в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, – уточнили в пресс-службе ведомства.

По мнению следователей, капитан яхты и еще несколько человек решили провести прогулочную экскурсию, несмотря на то, что транспорт не прошел техосмотр. Через два дня после происшествия авантюриста задержали, тогда же предъявили обвинение. Ничего криминального в своих действиях он не увидел.

В СИЗО мужчина проведет целый месяц и 28 суток: пробудет там до 20 сентября.