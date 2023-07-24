Без вести пропавшую 10-летнюю девочку ищут в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» трудятся без выходных. И в этот раз они отправились на поиски без вести пропавшей десятилетней девочки. Ребенок ушел из дома в поселке Металлострой днем, 24 июля. И до сих пор ее местоположение остается неизвестным. Об этом сообщили добровольцы-спасатели в своем сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти ребенка! Может находиться в вашем районе, – уточнили активисты.

Ориентировки на пропавшую малышку уже разлетелись по Сети. На них волонтеры указали рост около 150 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русого цвета волосы и серо-голубые глаза. Как сообщили родственники девочки, в день исчезновения на ней были розовая кофта, предположительно, брюки или джинсы, кепка с красным козырьком. Особая примета школьницы – очки. Всю известную информацию можно передать инфоргам: Оксане и Евгении по номерам 8 911 828 94 47 и 8 960 246 45 60 соответственно.