Рабочий-мигрант выпал с 13 этажа на стройке в Калининском районе Петербурга. Фото: скриншот видео

Уголовное дело завели из-за гибели мигранта. Мужчина работал на стройке и случайно выпал с 13-го этажа дома на Полюстровском проспекте. От полученных травм он скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Петербургу.

– Уголовное дело возбудили из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, – уточнили в пресс-службе ведомства.

По мнению следователей, один из сотрудников строительной организации города на Неве не обеспечил безопасность на объекте. Из-за этого специалисты, выполнявший работы по монтажу системы вентиляции вывалился с высотки.

Судмедэксперты, сотрудники госинспекции труда осмотрели место происшествия. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства и причины трагедии. Следователи даже изъяли часть документации и уже начали проверку лиц, относящихся к стройке. В частности, устанавливается законность их пребывания на территории России.