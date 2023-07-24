Затонувшую в Финском заливе яхту подняли со дна. Фото: t.me/sztproc

В Петербурге начали поднимать затонувшую в Финском заливе яхту. Катер пошел ко дну несколько дней назад, 21 июля. Координировала действия специалистов помощник петербургского транспортного прокурора Анна Яворская. Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства.

– На борту яхты Карвер-41 находились девять человек: члены экипажа, обслуживающий персонал и пять пассажиров, – уточнили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Из-за несоблюдения требований безопасности для одного из отдыхающих водная прогулка обернулась трагедией: он скончался. Остальных силами сотрудников МЧС пересадили на экскурсионный теплоход и доставили на берег.

На капитана судна завели уголовное дело и отправили под стражу до 20 сентября. Вместе с ним в СИЗО будет проводить время и координатор прогулки. К слову, вину свою они не признали.