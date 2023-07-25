Вековой капонир открылся после реставрации в Кронштадте. Фото: kgiop.gov.spb.ru

Уникальное оборонительное сооружение конца XIX века открылось на береговом форте «Риф» в Кронштадте после длительной реставрации. Капонир – именно так зовется экспериментальная конструкция – позволяла дистанционно управлять орудиями. К слову, 110 лет объект культуры скрывала земляная насыпь. О том, что сооружение теперь доступно для посещения и дальнейшего изучения сообщили в пресс-службе комитета по госконтролю, охране исторических памятников.

– В Кронштадте представлены невероятные объекты, которые нигде больше не представлены. Речь идет не только о России, но и в мире, – отметил на торжественной церемонии первый замглавы комитета Алексей Михайлов.

В пресс-службе комитета отметили, что бетонно-железный капонир построили на инженерном полигоне острова Котлин в 1892 году под руководством штабс-капитана Капицы.