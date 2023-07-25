Человек погиб из-за перевернувшейся лодки в Кронштадте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще одно водно-транспортное происшествие случилось в окрестностях Петербурга. Так, вечером, 24 июля, очевидцы сообщили спасателям, что на одном из водных объектов Кронштадта перевернулась лодка с шестью пассажирами. Для одного из них прогулка по рекам и заливам закончилась трагедией: он погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

– Следователи и криминалисты оперативно выехали на место происшествия, – уточнили в пресс-службе профильного ведомства.

Как уточнили специалисты, судно опрокинулось около дамбы. Всех пострадавших, по предварительной информации, уже извлекли из воды. Об их состоянии пока что ничего неизвестно. Сейчас правоохранители организовали проверку. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.