30-градусная жара ожидается в Петербурге к началу августа

30-ти градусная жара ожидается в Петербурге к началу августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржцев ожидает скорое и резкое потепление. Так, с четверга, 27 июля, воздух постепенно начнет прогреваться. А к началу последнего месяца лета температура достигнет плюс 30 градусов. Информация об этом появилась на сайте метеоцентра «Фобос».

– Уже через два дня столбик термометра поднимется до плюс 24 градусов. Но сохраниться переменная облачность, – говорится в прогнозе.

Следующий температурный рывок ожидается на выходных: 30 июля, в воскресенье, местные жители могут насладиться или спрятаться от показателя в плюс 27 до плюс 29 градусов. Резких порывов ветра не предвидится, как и облаков.

Но самый пик наступит 2 числа следующего месяца. По расчетам синоптиков, уровень тепла преодолеет отметку в плюс 30 градусов. Но уже на следующий день прольется дождь с грозой, а воздух станет холоднее на целых десять градусов.