Экс-игрок «Зенита» Аршавин вошел в состав правления петербургского клуба. Фото: СОЦСЕТИ

Экс-игрок сине-бело-голубых Андрей Аршавин вошел в совет директоров петербургского футбольного. Накануне «Зенит» официально утвердил обновленный состав правления. Об этом пишет «Online47» со ссылкой на пресс-службу клуба.

– Местные жители тем временем уже объявили о создании нового коллегиального исполнительного органа – правления, – передает гендиректор клуба Александр Медведев.

Кроме того, членами совета стали главный тренер «Зенита» Сергей Семак, директор юридического департамента Олег Задубровский, замглавы по безопасности и защите информации Александр Васильев, замгендиректора по инфраструктуре Владимира Литвинова. По мнению властей Северной столицы, новая структура должна открыть для клуба возможности длительного более широкого планирования. Кроме того, подобная мера, предположительно, решит дефицит в деятельности клуба.